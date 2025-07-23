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Покровськ у наступні 60 днів може стати епіцентром величезних боїв, - експерт

Покровськ, Донецька область, Середа 23 липня 2025 20:14
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Покровськ у наступні 60 днів може стати епіцентром величезних боїв, - експерт Фото: Покровськ у наступні 60 днів може стати епіцентром величезних боїв (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У наступні 60 днів Покровськ Донецької області може стати епіцентром величезних боїв. Якщо ситуація стане критичною, ЗСУ, ймовірно, доведеться розглядати питання про вихід з міста.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив військовий експерт Іван Ступак.

"Без зайвої паніки, але і без зайвого ура-патріотизму найгірша ситуація, як на мене, це Покровськ. І Покровськ в наступні 60 днів може стати епіцентром величезних боїв", - сказав Ступак.

Він зазначив, що Покровськ і так вже є епіцентром боїв останній рік. Але якщо відкрити мапу Deep State, то можна побачити той котел, який зараз вимальовується.

"Та горловина, вона зараз є ще не критичною, але наближається до цього. Зараз ширина території, по якій наші військові можуть пройти до міста, орієнтовно - 17 км. Це ще більш-менш нормально, але звісно це небезпечно. Є російські безпілотники, російська авіація, але проскочувати можна і техніку підвозити, паливо, людей", - пояснив експерт.

Однак, на його думку, якщо ця дистанція зменшиться і буде 10 та менше кілометрів, це буде означати, що ЗСУ доведеться розглядати питання про залишення міста, як це було у попередніх випадках.

"Класичний приклад - це місто Вугледар. Там так само місто можна було ще тримати, воно на висоті, але за рахунок того, що його взяли в кліщі, нашим військовим довелося його в аварійному режимі залишати й ми понесли там втрати", - додав Ступак.

Ситуація у Покровську

Нагадаємо, нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що минулого тижня до Покровська намагалася пробитися ворожа ДРГ. Українські захисники спинили ворожий штурм.

В ОТУ "Донецьк" заявляли, що Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ у Покровську. За словами військових, диверсійні групи знищуються ще до наближення до міста.

Українські військові також розповіли, що бойові дії точаться на околицях Покровська та у районі населеного пункту Шевченко.

Вчора аналітичний OSINT-проєкт DeepState повідомив про те, що на вихідних ДРГ противника проникли до Покровська - міста, що є наразі однією з ключових цілей росіян на фронті. Мета ворога - закріпитися, дочекатися прибуття підкріплення та взяти під контроль вулицю Захисників України.

Військові та оглядачі стверджують, що тиск окупантів на місто серйозно посилюється.

Детальніше про те, що зараз відбувається у Покровську - в матеріалі РБК-Україна.

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