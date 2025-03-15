Покровск эффективно обороняется компетентными подразделениями, - ОСУВ "Хортица"

Об этом заявил представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

По словам спикера, у российских военных на Покровском направлении есть проблемы с логистикой.

"Есть эффективные решения и тактики, которые собственно вспарывают российскую спайку дронов и обученной пехоты. Уничтожают пехоту, за счет, в том числе доминирования в воздухе, если мы говорим о беспилотниках", - подчеркнул Трегубов.

Подробнее о ситуации на фронте по направлениям рассказали в Генеральном штабе.

РБК-Украина также писало, что за последние сутки, с 14 на 15 марта, потери РФ на фронте составили более тысячи солдат. Кроме того, ВСУ также уничтожили 28 артсистем, 97 беспилотников и 102 единицы автотехники.

Заметим мы также писали, что ранее сегодня украинские десантники взяли в плен группу военных армии РФ на Курском направлении. Пленные теперь ждут обмена.

А тем временем военные Сил специальных операций Вооруженных сил Украины уничтожили российский радиолокационный комплекс "Утес-Тм", который отслеживал украинские воздушные цели. Данная атака ослабила контроль врага над небом и снизила эффективность его ПВО.

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