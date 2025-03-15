ССО разгромили российский "Утес", который отслеживал украинские ракеты и дроны

ССО уничтожили российский радиолокационный комплекс "Утес-Тм", который отслеживал украинские воздушные цели. Данная атака ослабила контроль врага над небом и снизила эффективность его ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

Этот комплекс предоставлял данные российской ПВО об объектах на высотах до 20 километров. Его уничтожение существенно ослабило российским войскам контроль над небом, а также снизило эффективность систем противовоздушной обороны.

Военные сообщили, что тактическая группа ударных БпАК "Медоед" подразделения Баллиста Сил специальных операций уничтожила вражеский радиолокационный комплекс "Утес-Тм", который отслеживал украинские самолеты, ракеты и беспилотники в радиусе 360 километров в онлайн режиме.

Подробнее о ситуации на фронте по направлениям рассказали в Генеральном штабе.

РБК-Украина также писало, что за последние сутки, с 14 на 15 марта, потери РФ на фронте составили более тысячи солдат. Кроме того, ВСУ также уничтожили 28 артсистем, 97 беспилотников и 102 единицы автотехники.

Заметим мы также писали, что ранее сегодня украинские десантники взяли в плен группу военных армии РФ на Курском направлении. Пленные теперь ждут обмена.

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