Покровськ ефективно обороняється компетентними підрозділами, - ОСУВ "Хортиця"

Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

За словами речника, у російських військових на Покровському напрямку є проблеми з логістикою.

"Є ефективні рішення та тактики, які власне розпорюють російську спайку дронів та навченої піхоти. Знищують піхоту, за рахунок, в тому числі домінування в повітрі, якщо ми говоримо про безпілотники", - підкреслив Трегубов.

Детальніше про ситуацію на фронті по напрямках розповіли в Генеральному штабі.

РБК-Україна також писало, що за останню добу, з 14 на 15 березня, втрати РФ на фронті становили більше як тисячу солдатів. Крім того, ЗСУ також знищили 28 артсистем, 97 безпілотників і 102 одиниці автотехніки.

Зауважимо ми також писали, що раніше сьогодні українські десантники взяли в полон групу військових армії РФ на Курському напрямку. Полонені тепер чекають на обмін.

А тим часом військові Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили російський радіолокаційний комплекс "Утьос-Тм", який відстежував українські повітряні цілі. Дана атака послабила контроль ворога над небом і знизила ефективність його ППО.

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