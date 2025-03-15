Покровськ ефективно обороняється компетентними підрозділами, - ОСУВ "Хортиця"
Покровськ ефективно обороняється українськими військовими. За його захист відповідають компетентні підрозділи.
Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
Речник ОСУВ "Хортиця" наголосив, що Покровськ ефективно обороняється компетентними українськими підрозділами.
"Є ефективні рішення та тактики, які власне розпорюють російську спайку дронів та навченої піхоти. Знищують піхоту, за рахунок, в тому числі домінування в повітрі, якщо ми говоримо про безпілотники", - підкреслив Трегубов.
За словами речника, у російських військових на Покровському напрямку є проблеми з логістикою.
Детальніше про ситуацію на фронті по напрямках розповіли в Генеральному штабі.
РБК-Україна також писало, що за останню добу, з 14 на 15 березня, втрати РФ на фронті становили більше як тисячу солдатів. Крім того, ЗСУ також знищили 28 артсистем, 97 безпілотників і 102 одиниці автотехніки.
Зауважимо ми також писали, що раніше сьогодні українські десантники взяли в полон групу військових армії РФ на Курському напрямку. Полонені тепер чекають на обмін.
А тим часом військові Сил спеціальних операцій Збройних сил України знищили російський радіолокаційний комплекс "Утьос-Тм", який відстежував українські повітряні цілі. Дана атака послабила контроль ворога над небом і знизила ефективність його ППО.
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