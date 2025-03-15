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За сутки почти 1200 солдат: Генштаб обновил потери РФ

Суббота 15 марта 2025 08:05
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За сутки почти 1200 солдат: Генштаб обновил потери РФ Фото: украинские воины продолжают наносить потери врагу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

За последние сутки, с 14 на 15 марта, российские оккупанты потеряли на фронте 1180 солдат. Также ВСУ уничтожили 28 артсистем, 97 беспилотников оперативно-тактического уровня и 102 единицы автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 12.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 892 840 (+1180) чел;
  • танков - 10 315 (+2) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 458 (+15) ед;
  • артиллерийских систем - 24 483 (+28) ед;
  • РСЗО - 1315 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1103 ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 29 233 (+97) ед;
  • крылатых ракет - 3121 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 40 571 (+102) ед;
  • специальной техники - 3777 ед.

За сутки почти 1200 солдат: Генштаб обновил потери РФ

Напомним, что по состоянию на вчерашний вечер, на фронте с начала суток было зафиксировано 123 боевых столкновений. Лишь на одном Покровском направлении ВСУ остановили 35 штурмовых действий противника, и шесть боев в 22:00 еще продолжались.

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