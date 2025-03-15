За сутки почти 1200 солдат: Генштаб обновил потери РФ

За последние сутки, с 14 на 15 марта, российские оккупанты потеряли на фронте 1180 солдат. Также ВСУ уничтожили 28 артсистем, 97 беспилотников оперативно-тактического уровня и 102 единицы автотехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Напомним, что по состоянию на вчерашний вечер, на фронте с начала суток было зафиксировано 123 боевых столкновений. Лишь на одном Покровском направлении ВСУ остановили 35 штурмовых действий противника, и шесть боев в 22:00 еще продолжались.

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