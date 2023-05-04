Массовой депортации россиян из Крыма не будет. Их ожидает индивидуальные выдворения, - Ташева

Массовой депортации россиян после деоккупации Крымского полуострова не будет. Их ожидает индивидуальные выдворения.

Об этом заявила представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "Укринформу" .

По ее словам, индивидуальные депортации грозят гражданам РФ, которые незаконно приехали после 2014-го года на территорию Украины.

"Потому что всех украинских граждан в Крыму, которые стали жертвами принудительной паспортизации, мы признаем гражданами Украины согласно нашему законодательству. Это очень важно отметить, потому что российская пропаганда распространяет откровенную ложь, мол, из Крыма будут выдворять крымчан", - заявила Ташева.

Она добавила, что к тем, кто нелегально въехал на территорию Крыма будет применяться процедура принудительного выдворения.

"Подчеркиваю, что полуостров должны покинуть только российские граждане, которые нарушили условия въезда. Это абсолютно нормальная практика, которая существует в любом государстве. Если кто-то нелегально пересек границу, применяется процедура принудительного выдворения. В украинском законодательстве это предусмотрено", - подчеркнула Ташева.

Она добавила, что россияне - соучастники преступления по оккупации украинского полуострова.

"Все российские граждане, фактически, являются колонизаторами, ведь они приехали на оккупированную территорию менять ее демографический состав. Они - соучастники преступления. И мы их выдворим, если они сами не выедут до освобождения территории. Международное право не предусматривает коллективного выдворения - коллективная депортация запрещена. Поэтому в отношении их будут применены индивидуальные решения", - добавила представитель Зеленского.

При этом она добавила, что россияне смогут подать запросы на проживание в Крыму уже после того, как покинут полуостров.

"Предполагается, что после покидания территории нашего государства они будут иметь возможность подать запрос на проживание в украинские миграционные органы. Очевидно, будут определенные категории, которые смогут получить вид на жительство на территории Украины", - заявила Ташева.

В частности, ВНЖ будет касаться представителей коренного народа, которые являются репатриантами.

"Это тысячи людей, которые в 2014-м году начали процедуру получения украинского гражданства и не успели этого сделать. Также это, например, может касаться адвокатов политзаключенных, родных незаконно заключенных, еще ограниченной категории людей, которые помогали и поддерживали все время Украину", - добавила она.

По словам Ташевой, очень сложным вопросом будут смешанные браки.

"Российских граждан или гражданок, которые приехали на полуостров и заключили браки, мы однозначно должны выдворить, чтобы потом они, если захотят, просили разрешения на проживание. А вот что делать с рожденными в таких браках детьми? Очень много сложных вопросов, которые мы должны решить и законодательно закрепить. Как страна, которая направляется в ЕС, мы должны осторожно искать на них ответы", - подчеркнула она.