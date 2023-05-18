Зеленский утвердил состав совета по освобождению Крыма: кто в него вошел

В четверг, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский утвердил персональный состав Консультативного совета по вопросам деоккупации и реинтеграции АР Крым и города Севастополя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ Зеленского, который опубликован на странице Офиса президента Украины .

Отмечается, что указом президента Украины № 283/2023 были внесены изменения в Положение о Консультативном совете по вопросам деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории АР Крым и города Севастополя, который был утвержден в августе прошлого года.

Консультативный совет создавался для подготовки предложений по совершенствованию законодательства по вопросам, касающимся деоккупации Крыма и участия в выработке позиции Украины по ключевым направлениям деятельности Крымской платформы.

Во время мероприятий ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа Зеленский сказал, что Украина готовится к реинтеграции Крыма. По его словам, сейчас все больше лидеров и государств осознают, что без возвращения Крыма не будет возвращения спокойствия международным отношениям.

Также этим указом был утвержден персональный состав Консультативного совета. Его председателем стал президент Зеленский. Секретарем совета назначили постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Тамилу Ташеву. Кроме него в список вошли следующие лица:

Министры

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук;

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба;

Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков;

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко;

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Представители Офиса президента

Руководитель Офиса президента Украины - Андрей Ермак;

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква;

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Алексей Кулеба;

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец;

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сигиба.

Депутаты

Галайчук Вадим Сергеевич;

Джемилев Мустафа;

Задорожный Андрей Викторович;

Ионушас Сергей Константинович;

Кравчук Евгения Михайловна;

Мезенцева Мария Сергеевна;

Мережко Александр Александрович;

Потураев Никита Русланович;

Чернев Егор Владимирович.

Представители силового блока

Секретарь СНБО Алексей Данилов;

Генеральный прокурор Андрей Костин;

Глава СБУ Василий Малюк;

Заместитель министра обороны Александр Павлюк;

Руководитель прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя Игорь Поночовный.

Представители организаций

Глава правления общественной организации "Центр информации о правах человека" Татьяна Печончик;

Эксперт общественной организации "Украинская правовая консультативная группа" Дарья Спиридова;

Глава правления общественной организации "Крымская правозащитная группа" Ольга Скрипник;

Вице-президент Института мира США по вопросам России и Европы Уильям Тейлор;

Первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов;

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров;

Глава союза общины татар Литовской Республики Адас Якубаускас.

Чиновники