В МИД удивлены реакцией стран Центральной Азии на фейк об атаке на резиденцию Путина

МИД Украины выразил удивление из-за официальных реакций нескольких стран Центральной Азии на вымышленное "нападение на резиденцию президента РФ Владимира Путина".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины .

"Мы с удивлением наблюдаем реакции Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Туркменистана и Таджикистана на фейковую информацию о нападении на резиденцию Путина, которая не имеет никакого подтверждения", - прокомментировал реакции азиатских стран представитель МИД Украины Георгий Тихий.

Он добавил, что такие заявления идут вопреки задекларированной позиции этих государств по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

МИД подчеркивает, что реакции на вымышленное нападение на дворец Путина особенно удивляют на фоне отсутствия заявлений относительно реальных российских ударов по гражданским объектам в Украине.

По словам спикера, попытки подыгрывания российской пропаганде противоречат истории и традициям Центральной Азии в борьбе за независимость и самоопределение.

Ранее украинская сторона неоднократно опровергала подобные фейки. Это создает вопрос о последовательности их поддержки международного права и суверенитета Украины.