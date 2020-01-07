Похорон Сулеймані відклали через тисняву, число загиблих досягло 40

Фото: тиснява на похоронах Сулеймані (EPA)

В результаті тисняви в Кермані загинули не менше 40 людей

В Ірані відклали похорон ліквідованого генерала Касема Сулеймані, а кількість загиблих у тисняві на церемонії прощання в Кермані досягла 40 осіб. Про це повідомляє місцеве агентство Fars з посиланням на голову Організації екстреної допомоги Ірану Пірхосейна Куліванда.

За словами Куліванда, на даний момент відомо про загибель 40 людей в тисняві на церемонії прощання з Сулеймані. Ще 213 присутніх постраждали.

Крім того, повідомляється, що через велике число учасників прощальної церемонії похорон Сулеймані було перенесено. Точний час оголосять пізніше.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина планує тимчасово вивести частину своїх військовослужбовців з Іраку після ліквідації Сулеймані. Планується, що вони будуть передислоковані в сусідні країни, міра торкнеться німецьких військових в Багдаді і Таджи.

До цього іракська влада почала підготовку механізму виведення іноземних військ з країни після того, як американські ВПС ліквідували іранського генерала в районі аеропорту Багдада.

Сулеймані був убитий в результаті авіаудару ВПС США 3 січня 2020 року. За даними американських ЗМІ, наказ на ліквідацію Сулеймані віддав президент Дональд Трамп після атаки на базу США в Іраку.