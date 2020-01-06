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Ірак почав підготовку виведення іноземних військ

Новини » Політика     06.01.2020 - 13:18
Ірак почав підготовку виведення іноземних військ
Ілюстративне фото (ABC News)

Ірак обмежив наземне і повітряне пересування сил міжнародної коаліції

Іракські влади розпочали підготовку механізму виведення іноземних військ з країни. Про це заявив представник головнокомандувача збройними силами Абдель Керім Халф, повідомляють іракські ЗМІ.

Він вказав, що іракський уряд обмежив наземне і повітряне пересування сил міжнародної коаліції.

"Уряд Іраку підготувався до початку виведення американських військ з Іраку. Діяльність міжнародної коаліції в Іраку буде обмежена консультаціями, озброєннями і тренуваннями військовослужбовців, а збройні сили вийдуть з Іраку... Останні американські удари - дурість, стосовно якої неможливо мовчати", - зазначив Халф.

Нагадаємо, 3 січня США провели авіаудар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту в столиці Іраку Багдаді, в результаті якого загинули вісім осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касем Сулеймані.

За даними видання Washington Post, держсекретар США Майк Помпео був одним з головних прихильників операції з ліквідації Сулеймані.

Після цього президент США Дональд Трамп пригрозив завдати "швидкий і сильний удар" по 52 об'єктах на території Іраку. Німеччина засудила дії США.

Помпео був одним з головних прихильників вбивства Сулеймані, - WP МЗС Німеччини розкритикував погрози Трампа про санкції проти Іраку
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