Німеччина тимчасово виведе частину військових з Іраку

Ілюстративне фото (flickr.com)

Більшість військовослужбовців ФРН в Іраку знаходяться на півночі, в Курдистані

Німеччина планує тимчасово вивести частину своїх військовослужбовців з Іраку. Про це повідомляє у вівторок Deutsche Welle з посиланням на листи глави МЗС ФРН Хайко Мааса і міністра оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер, які ті направили в свої відомства.

Планується, що 30 з 130 людей будуть передислоковані в сусідні країни. Ця міра торкнеться військових, розміщених в Багдаді і в Таджі.

Більшість військовослужбовців ФРН в Іраку знаходяться на півночі, в Курдистані.

Також Маас зазначив, що ФРН "поважає будь-яке рішення іракського уряду". Однак він попередив, що скорочення присутності міжнародних сил може призвести до посилення угруповання ІДІЛ в регіоні і нестабільності в Іраку.

Раніше Міжнародна коаліція проти "Ісламської держави", очолювана Сполученими Штатами, заявила про готовності приступити до виведення військ з території Іраку.

Нагадаємо, 5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ очолюваної США коаліції з території країни. Іракський прем'єр-міністр Аділь Абду-Махді назвав таке рішення кращим для Іраку.