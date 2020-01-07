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Похороны Сулеймани отложили из-за давки, число погибших достигло 40

Новости » Происшествия     07.01.2020 - 14:33
Похороны Сулеймани отложили из-за давки, число погибших достигло 40
Фото: давка на похоронах Сулеймани (EPA)

В результате давки в Кермани погибли не менее 40 человек

В Иране отложили похороны ликвидированного генерала Касема Сулеймани, а число погибших в давке на церемонии прощания в Кермане достигло 40 человек. Об этом сообщает местное агентство Fars со ссылкой на главу Организации экстренной помощи Ирана Пирхосейна Куливанда.

По словам Куливанда, на данный момент известно о гибели 40 человек в давке на церемонии прощания с Сулеймани. Еще 213 присутствующих пострадали.

Кроме того, сообщается, что из-за большого числа участников прощальной церемонии похороны Сулеймани были перенесены. Точное время объявят позже.

Напомним, ранее сообщалось, что Германия планирует временно вывести часть своих военнослужащих из Ирака после ликвидации Сулеймани. Планируется, что они будут передислоцированы в соседние страны, мера коснется немецких военных в Багдаде и Таджи.

До этого иракские власти начали подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны после того, как американские ВВС ликвидировали иранского генерала в районе аэропорта Багдада.

Сулеймани был убит в результате авиаудара ВВС США 3 января 2020 года. По данным американских СМИ, приказ на ликвидацию Сулеймани отдал президент Дональд Трамп после атаки на базу США в Ираке.

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