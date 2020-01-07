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Число постраждалих на похоронах Сулеймані різко зросло

Новини » Надзвичайні події     07.01.2020 - 13:17
Число постраждалих на похоронах Сулеймані різко зросло
Фото: похорон Сулеймані (EPA)

У тисняві загинули 32 людини

В результаті тисняви на похоронах ліквідованого іранського генерала Касема Сулеймані загинули 32 людини і близько 190 постраждали. Про це повідомляє іранське агентство Fars.

Повідомляється, що на даний момент відомо про загибель 32 осіб, ще близько 190 присутніх на церемонії постраждали. Сьогодні в Кермані проходить церемонія прощання з Сулеймані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран підготував 13 варіантів відповіді США на вбивство командувача спецпідрозділом "Аль-Кудс" Касема Сулеймані. Тегеран погрожує, що найм'якший з даних варіантів може стати "кошмаром" для Вашингтона.

Також сьогодні стало відомо, що парламент Ірану ухвалив закон, згідно з яким армія США і Пентагон визнані "терористичними організаціями" після ліквідації Сулеймані. Зазначимо, іранський генерал загинув у результаті авіаудару американських ВПС 3 січня.

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї пообіцяв помститися США, а американський президент Дональд Трамп пригрозив "швидким і сильним ударом" по 52 цілях в Ірані, якщо будуть атаковані американці. Світове співтовариство закликало США і Іран до стриманості.

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