Похолодание на пороге: какие области "накроет" атмосферный фронт завтра и что дальше

Погода в Украине в ближайшее время ожидается контрастная. Некоторые области ощутят настоящее осеннее похолодание, тогда как в других местах солнце может припекать до +30°С.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где в Украине завтра будет холоднее всего

Эксперт рассказала, что самой холодной пятница, 11 сентября, будет в западных областях Украины.

Там максимальная температура воздуха в течение дня ожидается "очень скромная".

Столбики термометров могут показывать около +15...+19°С.

Какие еще области "накроет" похолодание

Более свежим воздух станет, по словам Диденко, также в северных областях:

Житомирской;

Киевской;

Черниговской;

Сумской.

Кроме того, похолодание "захватит":

Харьковскую область;

Полтавскую область;

Винницкую область.

В этих регионах максимальная температура воздуха днем будет колебаться в пределах от 19 до 23 градусов тепла.

Метеоролог уточнила, что такое похолодание обуславливает холодный атмосферный фронт.

На погоду в Украине влияет холодный атмосферный фронт (карта: facebook.com/tala.didenko)

В каких регионах тепла будет больше всего

Высокая температура воздуха днем 11 сентября еще удержится, по данным Диденко, "на остальной территории Украины":

на юге;

в восточных областях;

в Днепропетровской области.

Там столбики термометров могут показывать до +25…+30°С.

Чего ждать украинцам от осадков

"Дожди завтра пройдут в западных областях Украины", - рассказала Диденко.

Она уточнила, что на следующий день - в субботу, 12 сентября, осадки распространятся также на север и часть центральных областей.

Тем временем в пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра уточнили, что 11 сентября атмосферный фронт будет перемещаться:

с северо-запада;

в юго-восточном направлении.

По данным специалистов УкрГМЦ, умеренные дожди ожидаются:

ночью - на северо-востоке страны, местами в Киевской и Черкасской областях;

днем - в большинстве западных и Харьковской областях.

Тем временем на Закарпатье и Прикарпатье:

местами возможны значительные дожди;

кое-где - грозы.

Ветер будет преобладать умеренный, северо-западный.

Прогноз погоды по Украине на 11 сентября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться в Киеве

По информации Диденко, в Киеве завтра (11 сентября) погода будет "комфортной".

Температура воздуха будет колебаться в пределах +23°С.

"Существенных осадков не предполагается", - добавила синоптик.

Вместе с тем она предупредила тех, кто "хочет выехать за пределы города на выходных".

В субботу (12 сентября) в столице будет:

сильный дождь (особенно утром);

холодно (максимальная температура воздуха +14...+15°С).

Как изменится погода в Украине позже

Диденко сообщила, что уже в воскресенье (13 сентября) погода "выровняет тон".

Антициклон - обусловит сухую воздушную массу.

Максимальная температура воздуха на западе, севере и центральных областях - повысится до +20...+24°С.

На юге и востоке, а также в Днепропетровской области - лето будет продолжаться - ожидается около +25...+30°С.

В заключение синоптик отметила, что в целом "погода в ближайшее время ожидается изменчивая".

"Будет скакать атмосферное давление, температура воздуха будет колебаться от +30°С до +15°С. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми недугами стоит быть более осторожными и внимательными к своему здоровью", - подытожила Диденко.