Похолодание на пороге: какие области "накроет" атмосферный фронт завтра и что дальше
Погода в Украине в ближайшее время ожидается контрастная. Некоторые области ощутят настоящее осеннее похолодание, тогда как в других местах солнце может припекать до +30°С.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Где в Украине завтра будет холоднее всего
Эксперт рассказала, что самой холодной пятница, 11 сентября, будет в западных областях Украины.
Там максимальная температура воздуха в течение дня ожидается "очень скромная".
Столбики термометров могут показывать около +15...+19°С.
Какие еще области "накроет" похолодание
Более свежим воздух станет, по словам Диденко, также в северных областях:
- Житомирской;
- Киевской;
- Черниговской;
- Сумской.
Кроме того, похолодание "захватит":
- Харьковскую область;
- Полтавскую область;
- Винницкую область.
В этих регионах максимальная температура воздуха днем будет колебаться в пределах от 19 до 23 градусов тепла.
Метеоролог уточнила, что такое похолодание обуславливает холодный атмосферный фронт.
На погоду в Украине влияет холодный атмосферный фронт (карта: facebook.com/tala.didenko)
В каких регионах тепла будет больше всего
Высокая температура воздуха днем 11 сентября еще удержится, по данным Диденко, "на остальной территории Украины":
- на юге;
- в восточных областях;
- в Днепропетровской области.
Там столбики термометров могут показывать до +25…+30°С.
Чего ждать украинцам от осадков
"Дожди завтра пройдут в западных областях Украины", - рассказала Диденко.
Она уточнила, что на следующий день - в субботу, 12 сентября, осадки распространятся также на север и часть центральных областей.
Тем временем в пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра уточнили, что 11 сентября атмосферный фронт будет перемещаться:
- с северо-запада;
- в юго-восточном направлении.
По данным специалистов УкрГМЦ, умеренные дожди ожидаются:
- ночью - на северо-востоке страны, местами в Киевской и Черкасской областях;
- днем - в большинстве западных и Харьковской областях.
Тем временем на Закарпатье и Прикарпатье:
- местами возможны значительные дожди;
- кое-где - грозы.
Ветер будет преобладать умеренный, северо-западный.
Прогноз погоды по Украине на 11 сентября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)
К какой погоде готовиться в Киеве
По информации Диденко, в Киеве завтра (11 сентября) погода будет "комфортной".
Температура воздуха будет колебаться в пределах +23°С.
"Существенных осадков не предполагается", - добавила синоптик.
Вместе с тем она предупредила тех, кто "хочет выехать за пределы города на выходных".
В субботу (12 сентября) в столице будет:
- сильный дождь (особенно утром);
- холодно (максимальная температура воздуха +14...+15°С).
Как изменится погода в Украине позже
Диденко сообщила, что уже в воскресенье (13 сентября) погода "выровняет тон".
Антициклон - обусловит сухую воздушную массу.
Максимальная температура воздуха на западе, севере и центральных областях - повысится до +20...+24°С.
На юге и востоке, а также в Днепропетровской области - лето будет продолжаться - ожидается около +25...+30°С.
В заключение синоптик отметила, что в целом "погода в ближайшее время ожидается изменчивая".
"Будет скакать атмосферное давление, температура воздуха будет колебаться от +30°С до +15°С. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми недугами стоит быть более осторожными и внимательными к своему здоровью", - подытожила Диденко.
Напомним, ранее мы рассказывали, какой может быть погода в Украине в сентябре в целом.
Кроме того, в УкрГМЦ раскрыли всю правду о работе синоптиков и создании прогнозов погоды.
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