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Похолодание на пороге: какие области "накроет" атмосферный фронт завтра и что дальше

14:36 10.09.2026 Чт
3 мин
Местами может быть дождь, но надолго ли задержится непогода?
aimg Ирина Костенко
Похолодание на пороге: какие области "накроет" атмосферный фронт завтра и что дальше Синоптическая ситуация в ближайшие дни будет зависеть от области (фото иллюстративное: Getty Images)
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Погода в Украине в ближайшее время ожидается контрастная. Некоторые области ощутят настоящее осеннее похолодание, тогда как в других местах солнце может припекать до +30°С.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Где в Украине завтра будет холоднее всего

Эксперт рассказала, что самой холодной пятница, 11 сентября, будет в западных областях Украины.

Там максимальная температура воздуха в течение дня ожидается "очень скромная".

Столбики термометров могут показывать около +15...+19°С.

Какие еще области "накроет" похолодание

Более свежим воздух станет, по словам Диденко, также в северных областях:

  • Житомирской;
  • Киевской;
  • Черниговской;
  • Сумской.

Кроме того, похолодание "захватит":

  • Харьковскую область;
  • Полтавскую область;
  • Винницкую область.

В этих регионах максимальная температура воздуха днем будет колебаться в пределах от 19 до 23 градусов тепла.

Метеоролог уточнила, что такое похолодание обуславливает холодный атмосферный фронт.

Похолодание на пороге: какие области &quot;накроет&quot; атмосферный фронт завтра и что дальшеНа погоду в Украине влияет холодный атмосферный фронт (карта: facebook.com/tala.didenko)

В каких регионах тепла будет больше всего

Высокая температура воздуха днем 11 сентября еще удержится, по данным Диденко, "на остальной территории Украины":

  • на юге;
  • в восточных областях;
  • в Днепропетровской области.

Там столбики термометров могут показывать до +25…+30°С.

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Чего ждать украинцам от осадков

"Дожди завтра пройдут в западных областях Украины", - рассказала Диденко.

Она уточнила, что на следующий день - в субботу, 12 сентября, осадки распространятся также на север и часть центральных областей.

Тем временем в пресс-службе Украинского гидрометеорологического центра уточнили, что 11 сентября атмосферный фронт будет перемещаться:

  • с северо-запада;
  • в юго-восточном направлении.

По данным специалистов УкрГМЦ, умеренные дожди ожидаются:

  • ночью - на северо-востоке страны, местами в Киевской и Черкасской областях;
  • днем - в большинстве западных и Харьковской областях.

Тем временем на Закарпатье и Прикарпатье:

  • местами возможны значительные дожди;
  • кое-где - грозы.

Ветер будет преобладать умеренный, северо-западный.

Похолодание на пороге: какие области &quot;накроет&quot; атмосферный фронт завтра и что дальшеПрогноз погоды по Украине на 11 сентября от Наталки Диденко (инфографика: РБК-Украина)

К какой погоде готовиться в Киеве

По информации Диденко, в Киеве завтра (11 сентября) погода будет "комфортной".

Температура воздуха будет колебаться в пределах +23°С.

"Существенных осадков не предполагается", - добавила синоптик.

Вместе с тем она предупредила тех, кто "хочет выехать за пределы города на выходных".

В субботу (12 сентября) в столице будет:

  • сильный дождь (особенно утром);
  • холодно (максимальная температура воздуха +14...+15°С).
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Как изменится погода в Украине позже

Диденко сообщила, что уже в воскресенье (13 сентября) погода "выровняет тон".

Антициклон - обусловит сухую воздушную массу.

Максимальная температура воздуха на западе, севере и центральных областях - повысится до +20...+24°С.

На юге и востоке, а также в Днепропетровской области - лето будет продолжаться - ожидается около +25...+30°С.

В заключение синоптик отметила, что в целом "погода в ближайшее время ожидается изменчивая".

"Будет скакать атмосферное давление, температура воздуха будет колебаться от +30°С до +15°С. Поэтому людям с сердечно-сосудистыми недугами стоит быть более осторожными и внимательными к своему здоровью", - подытожила Диденко.

Напомним, ранее мы рассказывали, какой может быть погода в Украине в сентябре в целом.

Кроме того, в УкрГМЦ раскрыли всю правду о работе синоптиков и создании прогнозов погоды.

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