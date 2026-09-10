Похолодання на порозі: які області "накриє" атмосферний фронт завтра і що далі
Погода в Україні найближчим часом очікується контрастна. Деякі області відчують справжнє осіннє похолодання, тоді як в інших місцях сонце може припікати до +30°С.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Де в Україні завтра буде найхолодніше
Експерт розповіла, що найхолоднішою п'ятниця, 11 вересня, буде у західних областях України.
Там максимальна температура повітря впродовж дня очікується "вкрай скромна".
Стовпчики термометрів можуть показувати близько +15...+19°С.
Які ще області "накриє" похолодання
Більш свіжим повітря стане, за словами Діденко, також у північних областях:
- Житомирській;
- Київській;
- Чернігівській;
- Сумській.
Крім того, похолодання "захопить":
- Харківську область;
- Полтавську область;
- Вінницьку область.
У цих регіонах максимальна температура повітря вдень коливатиметься в межах від 19 до 23 градусів тепла.
Метеоролог уточнила, що таке похолодання зумовлює холодний атмосферний фронт.
На погоду в Україні впливає холодний атмосферний фронт (карта: facebook.com/tala.didenko)
В яких регіонах тепла буде найбільше
Висока температура повітря вдень 11 вересня ще втримається, за даними Діденко, "на решті території України":
- на півдні;
- у східних областях;
- у Дніпропетровській області.
Там стовпчики термометрів можуть показувати до +25...+30°С.
Чого українцям чекати від опадів
"Дощі завтра пройдуть у західних областях України", - розповіла Діденко.
Вона уточнила, що наступного дня - в суботу, 12 вересня, опади поширяться також на північ і частину центральних областей.
Тим часом у прес-службі Українського гідрометеорологічного центру уточнили, що 11 вересня атмосферний фронт буде переміщуватись:
- із північіного заходу;
- в південно-східному напрямку.
За даними фахівців УкрГМЦ, помірні дощі очікуються:
- вночі - на північному сході країни, місцями у Київській та Черкаській областях;
- вдень - у більшості західних і Харківській областях.
Тим часом на Закарпатті та Прикарпатті:
- місцями ймовірні значні дощі;
- подекуди - грози.
Вітер при цьому переважатиме помірний, північно-західний.
Прогноз погоди по Україні на 11 вересня від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)
До якої погоди готуватись у Києві
За інформацією Діденко, в Києві завтра (11 вересня) погода буде "комфортна".
Температура повітря - коливатиметься в межах +23°С.
"Істотних опадів не передбачається", - додала синоптик.
Разом із тим вона попередила тих, хто "хоче виїхати за межі міста вихідними".
У суботу (12 вересня) в столиці буде:
- сильний дощ (особливо вранці);
- холодно (максимальна температура повітря лише +14...+15°С).
Як зміниться погода в Україні пізніше
Діденко повідомила, що вже в неділю (13 вересня) погода "вирівняє тон".
Антициклон - зумовить суху повітряну масу.
Максимальна температура повітря на заході, півночі та у центральних областях - підвищиться до +20...+24°С.
На півдні та сході, а також у Дніпропетровській області - літо ще триватиме - очікується близько +25...+30°С.
Насамкінець синоптик зауважила, що в цілому "погода найближчим часом очікується мінлива".
"Буде стрибати атмосферний тиск, температура повітря коливатиметься від +30°С до +15°С. Тому людям із серцево-судинними недугами варто бути більш обережними і уважними до свого здоров'я", - підсумувала Діденко.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути погода в Україні у вересні в цілому.
Крім того, в УкрГМЦ розкрили всю правду про роботу синоптиків і створення прогнозів погоди.
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