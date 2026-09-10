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Похолодання на порозі: які області "накриє" атмосферний фронт завтра і що далі

14:36 10.09.2026 Чт
3 хв
Місцями може бути дощ, але чи надовго затримається негода?
aimg Ірина Костенко
Похолодання на порозі: які області "накриє" атмосферний фронт завтра і що далі Синоптична ситуація найближчими днями буде залежати від області (фото ілюстративне: Getty Images)
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Погода в Україні найближчим часом очікується контрастна. Деякі області відчують справжнє осіннє похолодання, тоді як в інших місцях сонце може припікати до +30°С.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Де в Україні завтра буде найхолодніше

Експерт розповіла, що найхолоднішою п'ятниця, 11 вересня, буде у західних областях України.

Там максимальна температура повітря впродовж дня очікується "вкрай скромна".

Стовпчики термометрів можуть показувати близько +15...+19°С.

Які ще області "накриє" похолодання

Більш свіжим повітря стане, за словами Діденко, також у північних областях:

  • Житомирській;
  • Київській;
  • Чернігівській;
  • Сумській.

Крім того, похолодання "захопить":

  • Харківську область;
  • Полтавську область;
  • Вінницьку область.

У цих регіонах максимальна температура повітря вдень коливатиметься в межах від 19 до 23 градусів тепла.

Метеоролог уточнила, що таке похолодання зумовлює холодний атмосферний фронт.

Похолодання на порозі: які області &quot;накриє&quot; атмосферний фронт завтра і що далі На погоду в Україні впливає холодний атмосферний фронт (карта: facebook.com/tala.didenko)

В яких регіонах тепла буде найбільше

Висока температура повітря вдень 11 вересня ще втримається, за даними Діденко, "на решті території України":

  • на півдні;
  • у східних областях;
  • у Дніпропетровській області.

Там стовпчики термометрів можуть показувати до +25...+30°С.

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Чого українцям чекати від опадів

"Дощі завтра пройдуть у західних областях України", - розповіла Діденко.

Вона уточнила, що наступного дня - в суботу, 12 вересня, опади поширяться також на північ і частину центральних областей.

Тим часом у прес-службі Українського гідрометеорологічного центру уточнили, що 11 вересня атмосферний фронт буде переміщуватись:

  • із північіного заходу;
  • в південно-східному напрямку.

За даними фахівців УкрГМЦ, помірні дощі очікуються:

  • вночі - на північному сході країни, місцями у Київській та Черкаській областях;
  • вдень - у більшості західних і Харківській областях.

Тим часом на Закарпатті та Прикарпатті:

  • місцями ймовірні значні дощі;
  • подекуди - грози.

Вітер при цьому переважатиме помірний, північно-західний.

Похолодання на порозі: які області &quot;накриє&quot; атмосферний фронт завтра і що даліПрогноз погоди по Україні на 11 вересня від Наталки Діденко (інфографіка: РБК-Україна)

До якої погоди готуватись у Києві

За інформацією Діденко, в Києві завтра (11 вересня) погода буде "комфортна".

Температура повітря - коливатиметься в межах +23°С.

"Істотних опадів не передбачається", - додала синоптик.

Разом із тим вона попередила тих, хто "хоче виїхати за межі міста вихідними".

У суботу (12 вересня) в столиці буде:

  • сильний дощ (особливо вранці);
  • холодно (максимальна температура повітря лише +14...+15°С).
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Як зміниться погода в Україні пізніше

Діденко повідомила, що вже в неділю (13 вересня) погода "вирівняє тон".

Антициклон - зумовить суху повітряну масу.

Максимальна температура повітря на заході, півночі та у центральних областях - підвищиться до +20...+24°С.

На півдні та сході, а також у Дніпропетровській області - літо ще триватиме - очікується близько +25...+30°С.

Насамкінець синоптик зауважила, що в цілому "погода найближчим часом очікується мінлива".

"Буде стрибати атмосферний тиск, температура повітря коливатиметься від +30°С до +15°С. Тому людям із серцево-судинними недугами варто бути більш обережними і уважними до свого здоров'я", - підсумувала Діденко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою може бути погода в Україні у вересні в цілому.

Крім того, в УкрГМЦ розкрили всю правду про роботу синоптиків і створення прогнозів погоди.

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