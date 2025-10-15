Потеплеет перед холодом: прогноз погоды на вторую половину недели

В ближайшие два дня, 16 и 17 октября, в Украине будет преобладать сухая и более теплая погода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

По данным синоптика, мощный антициклон, который тянется от Исландии через Великобританию, Германию и Польшу, будет блокировать доступ осадков, поэтому дождей и снега не прогнозируется.

Температура ночью будет оставаться низкой от +2 до +6 градусов, местами возможны заморозки. Днем столбики термометров поднимутся до +15 градусов, в северо-восточных областях будет немного холоднее - до +11 градусов. Синоптик советует водителям быть осторожными из-за возможных туманов.



Похолодание

По прогнозу, уже в субботу, 18 октября начнется похолодание и дожди в западных областях, а 19 октября осадки и заметное снижение температуры охватят почти всю страну. Температура воздуха днем ожидается от +5 до +9 градусов.