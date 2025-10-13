ua en ru
Отопительный сезон начнется 1 ноября? В Минэнерго ответили на слухи

Украина, Понедельник 13 октября 2025 16:03
Отопительный сезон начнется 1 ноября? В Минэнерго ответили на слухи Иллюстративное фото: в Минэнерго отреагировали на слухи о начале отопительного сезона 1 ноября (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В сети появились слухи о том, что отопительный сезон в Украине для бытовых потребителей начинается с 1 ноября. Но это - ложная информация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго в Telegram.

В Минэнерго отметили, что постановление Кабмина о возложении спецобязательств на рынке газа, где указана дата 1 ноября, не имеют никакого отношения к началу подачи тепла в дома.

"Условия ПСО предусматривают продолжение фиксации цен на природный газ для населения после 31 октября 2025 года по 31 марта 2026 года (они условно названы "отопительный период")", - отметили в министерстве, уточнив, что это только техническая терминология.

Также в Минэнерго добавили, что отопительный сезон в Украине начнется по плану. Кабмин уже принял все необходимые для этого постановления.

Когда начнется отопительный сезон

Органы местного самоуправления самостоятельно определяют дату начала и завершения отопительного сезона.

Подачу тепла начинают, когда среднесуточная температура воздуха в регионе опускается ниже +8 °C и сохраняется на этом уровне не менее трех дней подряд.

К слову, Кабинет министров определил новые сроки "отопительного" и "межотопительного" периода для "Нафтогаза", сегодня, 13 октября. На начало и окончание подачи тепла это никак не влияет.

