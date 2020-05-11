ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Похолодає до -5: в Україну йдуть заморозки

Новини » Суспільство     11.05.2020 - 15:29
Похолодає до -5: в Україну йдуть заморозки
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

У Києві також очікуються заморозки

У найближчі два дні погода в Україні буде несприятливою, очікуються заморозки та шквали вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За прогнозом синоптиків, у середу, 13 травня, у західних областях варто чекати заморозки у повітрі до -3 градусів, у північних та центральних областях, крім Дніпропетровської, очікуються заморозки на ґрунті до -5 градусів.

У Києві 13 травня вночі прогнозують заморозки на ґрунті до -2 градусів, а в Київській області очікуються заморозки на ґрунті до -5 градусів. Завтра у столиці та області варто чекати пориви та шквали вітру до 20 метрів на секунду.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про грозові дощі та похолодання на більшості території України. Опади малоймовірні лише на південному сході країни. Температура повітря подекуди знизиться до +14 градусів.

Також РБК-Україна писало, що в Українському гідрометцентрі дали прогноз погоди на початок тижня. У понеділок синоптики прогнозували сонячну та сприятливу погоду, але вже у вівторок більшість областей накриє грозовий фронт, виключенням стануть лише східні регіони.

Крім того, синоптик Наталка Діденко прогнозувала погіршення погоди в Україні з 10 по 13 травня. За даними Діденко, з 11 травня в країні буде домінувати потужний атмосферний фронт. Очікуються значні опади та похолодання.

Теги Новини України Гідрометцентрпохолоданиезаморозки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся