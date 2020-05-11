Похолодает до -5: в Украину идут заморозки

Иллюстративное фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

В Киеве также ожидаются заморозки

В ближайшие два дня погода в Украине будет неблагоприятной, ожидаются заморозки и шквалы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозу синоптиков, в среду, 13 мая, в западных областях стоит ожидать заморозки в воздухе до -3 градусов, в северных и центральных областях, кроме Днепропетровской, ожидаются заморозки на почве до -5 градусов.

В Киеве 13 мая ночью прогнозируют заморозки на почве до -2 градусов, а в Киевской области ожидаются заморозки на почве до -5 градусов. Завтра в столице и области стоит ожидать порывы и шквалы ветра до 20 метров в секунду.

Напомним, ранее синоптики предупреждали о грозовых дождях и похолодании на большинстве территории Украины. Осадки маловероятны лишь на юго-востоке страны. Температура воздуха местами понизится до +14 градусов.

Также РБК-Украина писало, что в Украинском гидрометцентре дали прогноз погоды на начало недели. В понедельник синоптики прогнозировали солнечную и благоприятную погоду, но уже во вторник большинство областей накроет грозовой фронт, исключением станут лишь восточные регионы.

Кроме того, синоптик Наталка Диденко прогнозировала ухудшение погоды в Украине с 10 по 13 мая. По данным Диденко, с 11 мая в стране будет доминировать мощный атмосферный фронт. Ожидаются значительные осадки и похолодание.