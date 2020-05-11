Відсутність дощів і до +28 удень: погода в Україні на сьогодні

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Сьогодні в Україні буде сонячно і сухо

Погода в Україні в понеділок, 11 травня, буде без опадів, очікується до +25 градусів тепла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

На заході країни температура повітря очікується від +25 до +27 градусів тепла, а вночі буде в межах +7+10 градусів. У регіоні буде сонячно.

В північних і центральних областях України буде сонячно. У регіоні очікується від +24 до +28 тепла, а вночі опуститься до +8 градусів.

У східних і південних регіонах України сьогодні буде від +20 до +27 вдень, а вночі стовпчики термометрів коливатимуться в межах +7+11 градусів. Очікується сонячна погода.

Вітер по всій Україні очікується від 5 до 10 метрів за секунду.

Погода в Україні на 11 травня (meteo.gov.ua)

Прогноз погоди у Києві та області

У Києві буде хмарно з проясненнями. Вдень в області буде від +24 до +27 тепла, а вночі температура буде в межах +9 градусів.

Погода у Києві та області на 11 травня (meteo.gov.ua)

Як раніше повідомляло РБК-Україна, рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні. В більшості районів східних, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Раніше синоптики прогнозували, що погода в Україні буде дощовою у найближчі два тижні. Буде заливати всю країну, але сильний удар візьме на себе захід - там пройдуть потужні зливи.