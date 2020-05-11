Завтра майже по всій території України очікуються грозові дощі

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Опади малоймовірні лише на південному сході

Погода в Україні у вівторок, 12 травня, зіпсується, очікуються грозові дощі та похолодання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

Згідно з прогнозом синоптиків, завтра по всій території країни, крім Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей та анексованого Криму, будуть лити грозові дощі в денний і нічний час доби. При цьому температура повітря в деяких регіонах опуститися.

Так, у західних областях очікується від +14 до +18 тепла вдень. Вночі стовпчики термометрів покажуть від +12 до +14.

У центральних і північних областях буде тепліше - від +19 до +22 градусів тепла, вночі температура може опуститися до +11.

На південному сході України очікується від +19 до +25 тепла, вночі в межах +11 градусів.

Фото: погода в Україні на 12 травня (meteo.gov.ua)

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде сонячно і сухо, очікується до +28 тепла. Вітер по всій Україні очікується від 5 до 10 метрів за секунду.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні. В більшості районів східних, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки.