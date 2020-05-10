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Спека у понеділок і дощі з грозами у вівторок: прогноз погоди на початок тижня

Новини » Надзвичайні події     10.05.2020 - 15:10
Спека у понеділок і дощі з грозами у вівторок: прогноз погоди на початок тижня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

11 травня будет сухо і спекотно, 12 травня грозовий фронт накриє більшість областей

Погода в Україні 11 травня на всій територію очікується сонячною та без опадів, 12 травня у більшості областей пройдуть дощі з грозами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського гідрометцентру.

У понеділок, 11 травня, у західних регіонах, в центрі та на півночі очікується сонячна погода. Температура повітря прогріється до +27 вдень та до +10 вночі. У Вінницькій області стовпчики термометра вдень піднімуться до +28, вночі очікується +8 +10.

На півдні країни також сухо. Вдень очікується до +26, вночі до +11. На сході України вдень синоптики прогнозують до +22, вночі до +9.Спека у понеділок і дощі з грозами у вівторок: прогноз погоди на початок тижня

У вівторок, 12 травня, грозовий фронт накриє більшість областей, виключенням стануть східні регіони. Там дощу не очікується, температура вдень підніметься до +25, вночі до +12.

У західних областях температура вдень впаде до +16, вночі очікується до +14. Також незначне похолодання у зв’язку із дощем відбудеться у Центрі та на Півночі. Стомпчики термометрів покажуть +21 +22 вдень та до +14 вночі. На півдні очікується +25 вдень і +13 вночі. Можливі дощі з грозами.Спека у понеділок і дощі з грозами у вівторок: прогноз погоди на початок тижня

Нагадаємо, раніше рятувальники попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в Україні. У більшості східних регіонів, а також у Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Теги Новини України ГідрометцентргрозаПогода
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