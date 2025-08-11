RU

Общество Образование Деньги Изменения

Без похода в ТЦК. Украинцы могут оплатить штраф за неприбытие по повестке онлайн

Фото: в "Резерв+" добавили функцию уплаты новых штрафов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В приложение "Резерв+" добавили функцию оплаты штрафов за неприбытие по повестке. Таким образом можно снять статус "в розыске".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

В Минобороны отметили, что для того, чтобы уплатить штраф, необходимо:

  • загрузить "Резерв+";
  • перейти к разделу "Штрафы онлайн" и подать заявление о признании нарушения;
  • в течение трех дней ТЦК должен рассмотреть заявление и отправить постановление. После этого появляется возможность уплатить штраф в размере 8500 грн - 50% от полной суммы. На оплату есть 20 дней.

Если не заплатить за 20 дней, придется заплатить полную сумму - 17 000 грн. В случае неуплаты в течение следующих 20 дней штраф удваивается и составит 34 000 грн.

В ведомстве уточнили, что после оплаты штрафа статус "в розыске"снимается примерно за четыре дня, однако это не исключает получение новых повесток. 

При этом систематическое игнорирование повесток может быть основанием для привлечения к уголовной ответственности. 

Оплата штрафов в "Резерв+"

Напомним, еще в конце июня в приложение "Резерв+" добавили возможность оплаты штрафов онлайн в формате бета-тестирования.

В Минобороны уточняли, что речь шла только о тех штрафах, которые были назначены за несвоевременное обновление учетных данных.

Министерство обороны УкраиныПризыв в армиюВойна в УкраинеМобилизация в УкраинеШтрафы