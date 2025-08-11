Без походу в ТЦК. Українці можуть сплатити штраф за неприбуття за повісткою онлайн

У Міноборони зазначили, що для того, щоб сплатити штраф, необхідно:

завантажити "Резерв+";

перейти до розділу "Штрафи онлайн" і подати заяву про визнання порушення;

протягом трьох днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8500 грн - 50% від повної суми. На оплату є 20 днів.

Якщо не заплатити за 20 днів, доведеться заплатити повну суму - 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 грн.

У відомстві уточнили, що після оплати штрафу статус "у розшуку" знімається приблизно за чотири дні, однак це не виключає отримання нових повісток.

При цьому систематичне ігнорування повісток може бути підставою для притягнення до кримінальної відповідальності.