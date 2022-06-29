Викрадених Росією українців на кордоні пропускатимуть без документів: як це працює

Незаконно вивезені до Росії українці мають змогу повернутися до України без документів. Проте, для цього їм потрібно дістатися до кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Саме найкраще, щоб були документи, але якщо не буде - прикордонники мають бази даних, де є відомості про наших співвітчизників", - пояснив він.

За його словами, українці мають надати прикордонникам відомості про себе (ПІБ та дату народження), щоб їх було легше ідентифікувати. Після цього громадяни мають зачекати завершення перевірки.

"Прикордонники забезпечать належні умови на період перевірки і це займе стільки часу, скільки буде необхідно", - зазначив Демченко, не уточнивши конкретні терміни таких перевірок.