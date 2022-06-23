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Попри заборону по 100 чоловіків на день намагаються виїхати з України: кого пропустять

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Київ, Четвер 23 червня 2022 13:58
Попри заборону по 100 чоловіків на день намагаються виїхати з України: кого пропустять Фото: кого випустять з України під час воєнного стану (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Валерія Поліщук

Щодня прикордонники відмовляють у виїзді з України близько 100 чоловікам, які підпадають під дію обмежень. Крім того, при незаконній спробі перетнути державний кордон затримують близько 30 порушників.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

За його словами, в Україні на період воєнного стану діє заборона на виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак є винятки.

"Прикордонники пропускають чоловіків виключно до норм чинного законодавства. Серед винятків, хотів би нагадати, що систематично кордон в обидві сторони перетинають водії-далекобійники, а також особи, що перевозять гуманітарну допомогу", - повідомив Демченко.

Також на виїзд мають право:

  • чоловіки, які визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я,
  • постійно проживають за кордоном, при цьому маючи відмітки міграційної служби або дипустанов країни,
  • здобувачі освіти за кордоном,
  • спортсмен,
  • багатодітні батьки (троє і більше дітей до 18 років),
  • батьки-одинаки,
  • особи з інвалідністю та супроводжуючі їх особи.

Як повідомлялося, мобілізацію в Україні продовжили і повістки продовжують приходити. Так як термін мобілізації становить три місяці, а її продовжили 24 травня, то варто очікувати закінчення призову 23 серпня.

Нагадаємо, в Україні за неявку до військкомату без поважних причин передбачено штраф у розмірі від 1700 до 3400 грн. Також за ухилення від призову порушнику загрожує від трьох до п'яти років в'язниці.

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