Попри заборону по 100 чоловіків на день намагаються виїхати з України: кого пропустять

Фото: кого випустять з України під час воєнного стану (facebook.com/DPSUkraine)

Щодня прикордонники відмовляють у виїзді з України близько 100 чоловікам, які підпадають під дію обмежень. Крім того, при незаконній спробі перетнути державний кордон затримують близько 30 порушників.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

За його словами, в Україні на період воєнного стану діє заборона на виїзд чоловіків віком від 18 до 60 років. Однак є винятки. "Прикордонники пропускають чоловіків виключно до норм чинного законодавства. Серед винятків, хотів би нагадати, що систематично кордон в обидві сторони перетинають водії-далекобійники, а також особи, що перевозять гуманітарну допомогу", - повідомив Демченко. Також на виїзд мають право: чоловіки, які визнані непридатними до військової служби за станом здоров'я,

постійно проживають за кордоном, при цьому маючи відмітки міграційної служби або дипустанов країни,

здобувачі освіти за кордоном,

спортсмен,

багатодітні батьки (троє і більше дітей до 18 років),

батьки-одинаки,

особи з інвалідністю та супроводжуючі їх особи.