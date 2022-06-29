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Похищенных Россией украинцев на границе будут пропускать без документов: как это работает

Новина українською →
Украина, Среда 29 июня 2022 14:48
Похищенных Россией украинцев на границе будут пропускать без документов: как это работает Фото: ГПСУ (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Незаконно вывезенные в Россию украинцы могут вернуться в Украину без документов. Однако для этого им нужно добраться до границы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Самое лучшее, чтобы были документы, но если не будет - пограничники имеют базы данных, где есть сведения о наших соотечественниках", - пояснил он.

По его словам, украинцы должны предоставить пограничникам сведения о себе (ФИО и дате рождения), чтобы их было легче идентифицировать. После этого граждане должны подождать завершения проверки.

"Пограничники обеспечат надлежащие условия на период проверки и это займет столько времени, сколько потребуется", - отметил Демченко, не уточнив конкретные сроки таких проверок.

Как сообщалось, ежедневно пограничники отказывают в выезде из Украины около 100 мужчинам, которые подпадают под действие ограничений. Кроме того, при незаконной попытке пересечь государственную границу задерживают около 30 нарушителей.

Отметим, Россия незаконно вывезла на оккупированные территории или депортировала около 181 тысячи детей.

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Государственная пограничная служба
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