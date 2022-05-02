Стало відомо, скільки українських дітей РФ незаконно вивезла з України

Росія незаконно вивезла на окуповані території чи депортувала близько 181 тисяч дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву уповноваженої президента України з прав дітей та дитячої реабілітації Дар'ї Герасимчук .

"181 тисячу українських дітей росіяни незаконно депортували до РФ або перевезли на тимчасово окуповані території. З них 2 тисячі дітей - сироти або позбавлені батьківського піклування", - розповіла вона.

Також Герасимчук додала, що у Росії готують спеціальні зміни до закону, які спростять процес усиновлення депортованих дітей.

Український уряд уже розпочав розробку спеціального механізму для повернення дітей.

"Нещодавно вже було два успішні кейси повернення дівчинки Кіри та хлопчика Іллі з Російської Федерації. Такі спецоперації плануються і на інші кейси, які у нас є. Але подробиці цих спецоперацій та місцезнаходження дітей я оголошувати не можу з міркувань безпеки", - додала уповноважена з прав дітей.