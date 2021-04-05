Викрадення судді Чауса: з'явилося відео

У Молдові викрали українського суддю Миколу Чауса . Місцеві ЗМІ опублікували відео, на якому зафіксовано момент викрадення судді.

Зазначимо, що суддю Миколу Чауса викрили на хабарі у 150 тисяч доларів в серпні 2016 року. Отримані гроші суддя закопував в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло. Після цього він втік до Молдови, де попросив політичного притулку.

На відео, які знімали свідки інциденту, видно, як невідомі садять чоловіка у білий бус, після чого він їде в невідомому напрямку.

Нагадаємо, раніше стало відомо про викрадення Чауса в Кишиневі. До цього молдавський суд остаточно відмовив йому в наданні політичного притулку, а українська сторона готувалася звернутися за екстрадицією.

Президент Молдови Майя Санду після новини про викрадення Чауса вимагала негайних дій від місцевого МВС.

Молдавські правоохоронці затримали підозрюваного у причетності до викрадення Чауса. За їх даними, організатори злочину вже втекли в Україну.

Додамо, що в середині березня 2021 року Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Це рішення оскарженню не підлягає.

Після цього Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі заявили, що Україна вимагатиме екстрадиції судді Чауса з Молдови.