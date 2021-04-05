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Спецслужби Молдови спростували причетність до викрадення Чауса

Новость на русском → Кишинів, Понеділок 05 квітня 2021 13:37
Спецслужби Молдови спростували причетність до викрадення Чауса Фото: Микола Чаус (nabu gov ua)
Автор: РБК-Україна

Служба інформації і безпеки (СІБ) Молдови не причетна до викрадення українського судді Миколи Чауса. Вся інформація про це є фейковою.

Про це пише місцеве видання Newsmaker.

"В контексті заяв, що з'явилися в громадському просторі, про участь та/або попереднє інформування СІБ про можливе викрадення громадянина України Миколи Чауса на території Молдови, відомство категорично заперечує ці інсинуації та інтерпретації", - заявили в СІБ.

Також у спецслужбі додали, що відслідковують інформацію про викрадення Чауса та співпрацють в цій справі з іншими правоохоронними органами.

Нагадаємо, раніше стало відомо про викрадення Чауса в Кишиневі. До цього молдавський суд остаточно відмовив йому в наданні політичного притулку, а українська сторона готувалася звернутися за екстрадицією.

На сьогодні відомо, що молдавські правоохоронці затримали підозрюваного у причетності до викрадення Чауса. За їхніми даними, організатори злочину вже втекли до України.

Президент Молдови Майя Санду після новини про викрадення вимагала негайних дій від місцевого МВС.

Чаус залишив Україну, оскільки є підозрюваним у хабарництві під час роботи в Дніпровському районному суді Києва. Зокрема, НАБУ знайшло у нього закопаними в банках 150 тисяч доларів.

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