Україна вимагатиме екстрадиції судді Чауса, - САП

Україна вимагатиме екстрадиції судді Миколи Чауса з Молдови. Суд першої інстанції в Молдові розгляне запит України на екстрадицію Чауса 19 березня.

Про це повідомили у Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у коментарі "Радіо Свобода".

"Ми будемо вимагати екстрадиції його в Україну. Це наша позиція ... Суд першої інстанції в Республіці Молдова розгляне запит України на екстрадицію підозрюваного судді. Засідання призначено на 19 березня", - заявили у відомстві.

Нагадаємо, суддю Миколу Чауса викрили на хабарі у 150 тисяч доларів в серпні 2016 року. Отримані гроші суддя закопував в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло через те, що Верховна рада оперативно не розглянула це питання.

У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови і здався владі.

У жовтні 2017 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 листопада 2017 року - звільнила з посади судді.