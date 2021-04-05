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Похищение судьи Чауса: появилось видео

Новина українською → Кишенев, Понедельник 05 апреля 2021 14:33
Похищение судьи Чауса: появилось видео Фото: Николай Чаус (unian.net)
Автор: РБК-Украина

В Молдове похитили украинского судью Николая Чауса. Местные СМИ опубликовали видео, на котором зафиксирован момент похищения судьи.

Видео обнародовало издание Publika.

На видео, которые снимали свидетели инцидента, видно как неизвестные садят мужчину в белый бус, после чего он уезжает в неизвестном направлении.

Отметим, что судью Николая Чауса разоблачили на взятке в 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Полученные деньги судья закапывал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось. После он сбежал в Молдову, где попросил политического убежища.

Напомним, ранее стало известно о похищении Чауса в Кишиневе. До этого молдавский суд окончательно отказал ему в предоставлении политического убежища, а украинская сторона готовилась обратиться за экстрадицией.

Президент Молдовы Майя Санду после новости о похищении Чауса потребовала немедленных действий от местного МВД.

Молдавские правоохранители задержали подозреваемого в причастности к похищению Чауса. По их данным, организаторы преступления уже сбежали в Украину.

Добавим, что в середине марта 2021 года Молдова окончательно отказала Чаусу в политическом убежище. Это решение обжалованию не подлежит.

После этого в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Украина будет требовать экстрадиции судьи Чауса из Молдовы.

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