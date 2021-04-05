Похищение судьи Чауса: появилось видео

В Молдове похитили украинского судью Николая Чауса . Местные СМИ опубликовали видео, на котором зафиксирован момент похищения судьи.

Отметим, что судью Николая Чауса разоблачили на взятке в 150 тысяч долларов в августе 2016 года. Полученные деньги судья закапывал в огороде в банках. Арестовать Чауса не получилось. После он сбежал в Молдову, где попросил политического убежища.

На видео, которые снимали свидетели инцидента, видно как неизвестные садят мужчину в белый бус, после чего он уезжает в неизвестном направлении.

Напомним, ранее стало известно о похищении Чауса в Кишиневе. До этого молдавский суд окончательно отказал ему в предоставлении политического убежища, а украинская сторона готовилась обратиться за экстрадицией.

Президент Молдовы Майя Санду после новости о похищении Чауса потребовала немедленных действий от местного МВД.

Молдавские правоохранители задержали подозреваемого в причастности к похищению Чауса. По их данным, организаторы преступления уже сбежали в Украину.

Добавим, что в середине марта 2021 года Молдова окончательно отказала Чаусу в политическом убежище. Это решение обжалованию не подлежит.

После этого в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что Украина будет требовать экстрадиции судьи Чауса из Молдовы.