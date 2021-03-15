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Молдова остаточно відмовила судді Чаусу в політичному притулку

Новость на русском → Кишинів, Понеділок 15 березня 2021 15:26
Молдова остаточно відмовила судді Чаусу в політичному притулку Фото: Микола Чаус (unian.net)
Автор: РБК-Україна

Колегія в цивільних, комерційних і адміністративних спорів Верховного суду Молдови відмовила в наданні політичного притулку українському судді Миколі Чаусу. Він з 2016 року переховується в Молдові.

Про це повідомляє Mold-street.

Суд постановив, що рішення про відмову в політичному притулку Чаусу, є остаточним і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, суддю Миколу Чауса викрили на хабарі у 150 тисяч доларів в серпні 2016 року. Отримані гроші суддя закопував в городі в банках. Заарештувати Чауса не вийшло через те, що Верховна рада оперативно не розглянула це питання.

У листопаді 2016 року суддю оголосили в міжнародний розшук, після чого той нелегально перетнув кордон Молдови і здався владі.

З 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку по лінії Інтерполу.

У жовтні 2017 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса від посади, а 28 листопада 2017 року - звільнити з посади судді.

Нагадаємо, в лютому минулого року керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляв, що справа колишнього судді, який втік до Молдови, готується до передачі в суд. У вересні стало відомо, що екстрадиція Чауса затягується через його позову щодо відмови у наданні Молдовою політичного притулку.

Крім того, в жовтні минулого року Інтерпол припинив міжнародний розшук колишнього судді Миколи Чауса.

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