Викрадення Чауса: у Молдові заявили про прохання зняти імунітет з українського дипломата

Міністерство закордонних справ Молдови направило ноту посольству України в Кишиневі через викрадення судді Миколи Чауса . У ній просить зняти імунітет з військового аташе українського посольства.

Про це повідомляє News Maker , посилаючись на записку до Києва посла України в Молдові Марка Шевченка.

Міністерство закордонних справ Молдови направило ноту посольству України в Кишиневі через викрадення судді Миколи Чауса, в якій просить зняти імунітет з військового аташе українського посольства.

Записку передав журналістам лідер "Нашої партії" Ренато Вусатий. Він відмовився повідомити, хто передав йому документ, але зазначив, що це надійне джерело.

В документі, який вважається запискою Шевченка, говориться, що він 9 квітня на зустрічі в МЗС Молдови отримав від держсекретаря МЗС Молдови Думітру Соколана ноту з проханням зняти дипломатичний імунітет з військового аташе українського посольства Сергія Сметанюка для "кримінального переслідування і притягнення до відповідальності".

У ноті також запитується дозвіл на проведення обшуку і пошуку доказів в автомобілі посольства, закріпленому за Сметанюком.

Посол також пише, що дізнався від держсекретаря про те, що президент Майя Санду кілька разів намагалася зв'язатися з Володимиром Зеленським, але це "не вдалося не з вини молдовської сторони".

За словами посла, телефонна розмова між прем'єром / в.о.. глави МЗС Молдови Аурелія Чокоя з Дмитром Кулебой дала підстави вважати, що "викрадення громадянина України Чауса скоїли зловмисники, а не представники державних органів України".

У записці згадується також, що молдавська сторона не збирається повідомляти ЗМІ про ноту з проханням зняти імунітет з Сметанюка.

Марко Шевченко пише, що сторони сходяться в думці про необхідність створити спільну комісію для розслідування обставин викрадення Чауса, а українська сторона підтверджує бажання з'ясувати обставини інциденту і встановити місцезнаходження судді.

Шевченко пише, що на цій зустрічі з держсекретарем Соколаном неофіційно вказав на попередню готовність організувати на території посольства зустріч Сметанюка з представниками влади Молдови, але після отримання ноти ситуація змінюється і він змушений звернутися до Києва за інструкціями.

Він згадує у записці, що в парламенті Молдови створили робочу групу для розслідування інциденту і очікуваним результатом роботи цієї комісії стане "зняття з посади нинішнього директора Сіба і перепідпорядкування відомства парламенту" (зараз СІБ підзвітна президенту).

Посол України зазначає, що найбільші репутаційні втрати від усієї ситуації відчуває Майя Санду, тому що вона не може вплинути на позицію органів виконавчої влади, прокуратури і правоохоронних органів, які продовжують перебувати під контролем призначенців екс-президента Додона і залишаються під впливом російських чиновників".

За його словами, "складається враження, що політичні опоненти Майї Санду і російські куратори цілеспрямовано завели президента Санду в ситуацію, коли вона має взяти на себе політичну відповідальність за викрадення, або зайняти жорстку позицію щодо України".

Далі посол Шевченка пропонує керівництву повідомити Молдові, хто буде представляти Україну в загальній комісії для розслідування викрадення і провести її перше засідання у Київі або Кишиневі.

Після цього він пропонує дати офіційну відповідь на ноту про зняття імунітету з Сметанюка, який перебуває на службі з 9.04.2017 року і термін його повноважень закінчується 3 травня 2021 року.

Шевченка пропонує для поліпшення політичних позицій Майї Санду найближчим часом організувати коротку телефонну розмову з Володимиром Зеленським, під час якої підтвердити позицію, зазначену в розмові глав МЗС, і визначити дату засідання спільної робочої групи.

Видання пише, що звернулося за коментарем до МЗС Молдови з приводу того, передавали таку ноту в посольство України. Керівник прес-служби Даніел Воде зазначив, що відомство поки утримується від коментарів з цього приводу.