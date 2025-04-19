Угрозы Рубио по выходу США из мирных переговоров в основном направлены на Украину, - СМИ

Высказывания государственного секретаря США Марко Рубио о возможности Вашингтона прекратить усилия по прекращению российско-украинской войны направлены в основном на официальный Киев. Так считают несколько европейских дипломатов.
Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Axios.
За несколько дней до того, как президент США Дональд Трамп и члены его администрации публично заявили о готовности "вымыть руки" от российско-украинской дипломатии, глава Белого дома в частном разговоре со своими помощниками высказался о своем разочаровании тем, что переговоры по миру ведут в тупик, отмечают западные СМИ.
Несмотря на свои многочисленные обещания прекратить войну между РФ и Украиной в течение 24 часов после вступления в должность президента, и немалое количество переговоров, 18 апреля Трамп заявил, что готов отказаться от процесса, если не будет прогресса в перспективе.
При этом американский президент не установил конечный срок, и не сказал, будет ли принимать какие-либо другие дальнейшие действия, кроме возможного ухода от таких мирных переговоров.
Как пишет Axios, несколькими днями ранее Трамп четко выразил свое разочарование в частном разговоре о прекращении огня с несколькими своими главными советниками, включая госсекретаря Рубио и дипломатического представителя Стива Уиткоффа.
По словам Рубио, американский президент решил, что он "посвятил этому много времени и энергии, и сейчас в мире происходит много вещей, на которых мы должны сосредоточиться".
В пятницу госсекретарь США провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и повторил, что "если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединенные Штаты отступят от усилий по мирному посредничеству".
Кроме того, Рубио также поделился разочарованием Трампа с французскими, британскими, немецкими и украинскими официальными лицами, которые собрались в Париже на серии встреч 17 апреля, чтобы обсудить путь к миру.
"Рубио не сказал конкретно, как будет выглядеть такой шаг, а лишь подчеркнул, что США хотят быстрого прогресса", - рассказал один европейский дипломат в разговоре с Axios.
Как подтвердили двое европейских дипломатов, госсекретарь США сказал, что Трамп теряет терпение, и может выйти из процесса, если в ближайшее время не будет достигнуто соглашение.
При этом трое европейских дипломатов считают, что комментарии Рубио были в основном направлены против украинской стороны, пишет Axios.
Источник, близкий к украинскому правительству, также заявил западным СМИ, что комментарии госсекретаря США, похоже, были направлены на давление на Киев.
Источник Axios также был обеспокоен тем, что выход Трампа из переговоров может привести к приостановке военной помощи США Украине.
Между тем, как рассказали европейские дипломаты, во время парижских встреч Рубио не говорил об усилении давления на Россию.
"Сложилось впечатление, что Рубио и Уиткофф находятся под сильным давлением со стороны Трампа, и они направляют его на других игроков", - сказал европейский дипломат в комментарии Axios.
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