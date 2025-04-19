Угрозы Рубио по выходу США из мирных переговоров в основном направлены на Украину, - СМИ

Разочарование со стороны Трампа

За несколько дней до того, как президент США Дональд Трамп и члены его администрации публично заявили о готовности "вымыть руки" от российско-украинской дипломатии, глава Белого дома в частном разговоре со своими помощниками высказался о своем разочаровании тем, что переговоры по миру ведут в тупик, отмечают западные СМИ.

Несмотря на свои многочисленные обещания прекратить войну между РФ и Украиной в течение 24 часов после вступления в должность президента, и немалое количество переговоров, 18 апреля Трамп заявил, что готов отказаться от процесса, если не будет прогресса в перспективе.

При этом американский президент не установил конечный срок, и не сказал, будет ли принимать какие-либо другие дальнейшие действия, кроме возможного ухода от таких мирных переговоров.

Как пишет Axios, несколькими днями ранее Трамп четко выразил свое разочарование в частном разговоре о прекращении огня с несколькими своими главными советниками, включая госсекретаря Рубио и дипломатического представителя Стива Уиткоффа.

Возможный "адресат" угроз со стороны Рубио

По словам Рубио, американский президент решил, что он "посвятил этому много времени и энергии, и сейчас в мире происходит много вещей, на которых мы должны сосредоточиться".

В пятницу госсекретарь США провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и повторил, что "если в ближайшее время не появится четкий путь к миру, Соединенные Штаты отступят от усилий по мирному посредничеству".

Кроме того, Рубио также поделился разочарованием Трампа с французскими, британскими, немецкими и украинскими официальными лицами, которые собрались в Париже на серии встреч 17 апреля, чтобы обсудить путь к миру.

"Рубио не сказал конкретно, как будет выглядеть такой шаг, а лишь подчеркнул, что США хотят быстрого прогресса", - рассказал один европейский дипломат в разговоре с Axios.

Как подтвердили двое европейских дипломатов, госсекретарь США сказал, что Трамп теряет терпение, и может выйти из процесса, если в ближайшее время не будет достигнуто соглашение.

При этом трое европейских дипломатов считают, что комментарии Рубио были в основном направлены против украинской стороны, пишет Axios.

Источник, близкий к украинскому правительству, также заявил западным СМИ, что комментарии госсекретаря США, похоже, были направлены на давление на Киев.

Источник Axios также был обеспокоен тем, что выход Трампа из переговоров может привести к приостановке военной помощи США Украине.

Между тем, как рассказали европейские дипломаты, во время парижских встреч Рубио не говорил об усилении давления на Россию.

"Сложилось впечатление, что Рубио и Уиткофф находятся под сильным давлением со стороны Трампа, и они направляют его на других игроков", - сказал европейский дипломат в комментарии Axios.

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