Ультиматум Рубио для Украины и России передает позицию Трампа, - CNN

Госсекретарь США Марко Рубио пригрозил, что Вашингтон может прекратить участие в переговорах по завершению войны между Украиной и Россией. Он транслировал позицию президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам источника издания, глава Госдепа США сегодня "передавал точку зрения президента".

"Трамп не имеет безграничного терпения к тем, кто занимается позерством и играет в игры", - добавил собеседник CNN.

Он отметил, что Рубио передавал "разочарование" президента по поводу того, что мирный процесс "не соответствует ожиданиям на этом этапе".

Источник упомянул три встречи специального посланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным, а также "многочисленные встречи" с президентом Украины Владимиром Зеленским, посвященные завершению войны.

"Пора серьезно взяться за дело", - сказал собеседник журналистов.