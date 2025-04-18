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Трамп увидел "энтузиазм с обеих сторон" и сделал заявление о шансах на мир в Украине

Пятница 18 апреля 2025 22:15
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Трамп увидел "энтузиазм с обеих сторон" и сделал заявление о шансах на мир в Украине Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп заявил, что видит энтузиазм у Украины и России относительно мирных переговоров.

Как передает РБК-Украина, об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Журналисты спросили у Трампа, что тот хочет видеть от обеих сторон, чтобы переговоры по перемирию продолжались.

"Я должен видеть. Вся моя жизнь - это одни большие переговоры, и я знаю, когда люди играют с нами, а когда нет. И я должен увидеть энтузиазм, чтобы захотеть положить этому конец. И мне кажется, я вижу этот энтузиазм. Думаю, я вижу его с обеих сторон. Но вы скоро узнаете", - ответил Трамп

Кроме этого у Трампа спросили, не думает ли он, что Россия "играет" с ними в вопросе переговоров.

"Сейчас никто со мной не играет. Я пытаюсь помочь. Вы знаете, это была война Байдена. Если я ввяжусь в нее, вы знаете, они скажут, о, Трамп. Это не слова Трампа. Это война, которой не должно было быть", - заявил президент США.

Он считает, что "никто ни с кем не играет", и что нужно смотреть, удастся ли достичь мира.

"Мы посмотрим, удастся ли нам это сделать. Мы посмотрим, сможем ли мы это сделать. Я думаю, у нас очень хорошие шансы добиться этого", - сказал он.

США могут выйти из переговоров

Напомним, сегодня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты могут отказаться от роли посредника между Украиной и Россией. По его словам, это произойдет, если в ближайшие дни не будет признаков "скорого соглашения" между двумя воюющими странами.

В то же время Трамп после этого подтвердил, что его страна может отказаться от участия в мирных переговорах по Украине. Такой сценарий возможен, если одна из сторон конфликта будет препятствовать миру.

При этом издание Bloomberg писало, что мирное предложение США предусматривает, что Россия сохранит контроль над временно оккупированными территориями Украины.

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