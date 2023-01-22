Угрозы ядерного оружия чрезвычайно опасны и нарушают международное право, - МИД Австрии

Ни одна страна не должна угрожать применением ядерного оружия, ведь это не только чрезвычайно опасно, но и морально неприемлемо и является нарушением международного права.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Австрии .

"Угрозы ядерным оружием чрезвычайно опасны. Они не только абсолютно морально неприемлемы, они также снижают порог торможения для других и явно нарушают международное право. Нет альтернативы ядерному разоружению, потому что пока существует это ужасное оружие, оно представляет угрозу для всех нас. Мы должны уничтожить его, прежде чем оно уничтожит нас", - сказал министр иностранных дел Александер Шалленберг.

При этом риски ядерного конфликта или аварии остаются значительными, поскольку РФ угрожает применить ядерное оружие в рамках захватнической войны против Украины. Кроме того, усиливается ядерная риторика на Корейском полуострове, а также растет напряженность в Южно-Китайском море и Южной Азии.

Так, во всех государствах, которые имеют ядерное оружие, оно модернизируется, и признаки указывают на новую гонку ядерных вооружений, хотя и с большим количеством игроков, чем во время холодной войны, и потому гораздо опаснее.

"Опасность ядерной эскалации - умышленной или случайной - выше, чем была в течение длительного времени. Пора раз и навсегда развеять опасный миф о том, что ядерное оружие создает безопасность, даже если оно предназначено для сдерживания. Оно представляет риск для всех нас и не знает границ", - добавил Шалленберг.

По его словам, договор о запрещении ядерного оружия создает правовую основу и показывает, что такой путь возможен.

Напомним, ранее министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис отметил, что Россия пугает ядерным оружием, чтобы сдержать поддержку Украины.

Кроме того, советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что ядерный шантаж Медведева - это лишь пустые угрозы. А люди, разрешающие себе такие действия, должны быть изолированы от цивилизованного мира.

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