Погрози ядерною зброєю надзвичайно небезпечні та порушують міжнародне право, - МЗС Австрії

Жодна країна не має погрожувати застосуванням ядерною зброєю, адже це не лише надзвичайно небезпечно, а й морально неприйнятно та є порушенням міжнародного права.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ Австрії .

"Погрози ядерною зброєю надзвичайно небезпечні. Вони не тільки абсолютно морально неприйнятні, вони також знижують поріг гальмування для інших і явно порушують міжнародне право. Немає альтернативи ядерному роззброєнню, тому що поки існує ця жахлива зброя, вона становить загрозу для всіх нас. Ми повинні знищити його, перш ніж воно знищать нас", - сказав міністр закордонних справ Александер Шалленберг.

При цьому ризики ядерного конфлікту чи аварії залишаються значними, оскільки РФ погрожує застосувати ядерну зброю у рамках загарбницької війни проти України. Окрім цього, п осилюється ядерна риторика на Корейському півострові, а також зростає напруженість у Південно-Китайському морі та Південній Азії.

Так, в усіх державах, які мають ядерну зброю, вона модернізується, і ознаки вказують на нову гонку ядерних озброєнь, хоч і з більшою кількістю гравців, ніж під час холодної війни, і тому набагато небезпечнішу.

"Небезпека ядерної ескалації - навмисної чи випадкової - вища, ніж була протягом тривалого часу. Настав час раз і назавжди розвіяти небезпечний міф про те, що ядерна зброя створює безпеку, навіть якщо вона призначена для стримування. Вона становить ризик для всіх нас і не знає кордонів", - додав Шалленберг.

За його словами, договір про заборону ядерної зброї створює правову основу і показує, що такий шлях можливий.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс зазначив, що Росія лякає ядерною зброєю, щоб стримати підтримку України.

Окрім того, радник голови ОП Михайло Подоляк заявляв, що ядерний шантаж Медведєва - це лише пусті погрози. А люди, які дозволяють собі такі дії, мають бути ізольовані від цивілізованого світу.

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