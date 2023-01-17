Россия пугает ядерным оружием, чтобы сдержать поддержку Украины, - Ландсбергис

Сегодня, 17 января, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объяснил, зачем Россия создает атмосферу страха и запугивает всех ядерным оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lrt.lt.

"Мы не можем подвергнуться созданному Россией нарративу по использованию ядерного оружия, поскольку таким образом оно пытается отказать страны Запада от оказания поддержки Украине", - заявил Ландсбергис.

По его словам, ядерными угрозами Россия пыталась убедить себя, свое руководство и весь мир в своих возможностях. Они создавали нарратив, используя один из своих инструментов.

"Зачем ей (России – ред.) это сейчас нужно? Создавать атмосферу страха и контролировать процесс принятия решений..., сдерживать нас от поставок оружия в Украину, сдерживать процесс принятия решений, тормозить процесс принятия решений", - подчеркнул министр.