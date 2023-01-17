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Россия пугает ядерным оружием, чтобы сдержать поддержку Украины, - Ландсбергис

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Литва, Вторник 17 января 2023 22:52
Россия пугает ядерным оружием, чтобы сдержать поддержку Украины, - Ландсбергис Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (flickr.com mfa lithuania)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 17 января, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис объяснил, зачем Россия создает атмосферу страха и запугивает всех ядерным оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Lrt.lt.

"Мы не можем подвергнуться созданному Россией нарративу по использованию ядерного оружия, поскольку таким образом оно пытается отказать страны Запада от оказания поддержки Украине", - заявил Ландсбергис.

По его словам, ядерными угрозами Россия пыталась убедить себя, свое руководство и весь мир в своих возможностях. Они создавали нарратив, используя один из своих инструментов.

"Зачем ей (России – ред.) это сейчас нужно? Создавать атмосферу страха и контролировать процесс принятия решений..., сдерживать нас от поставок оружия в Украину, сдерживать процесс принятия решений, тормозить процесс принятия решений", - подчеркнул министр.

Ландсбергис также отметил, что сейчас важно не поддаваться страху, продолжать поставлять оружие в Украину, ведь по его словам, главной задачей сейчас является помочь Украине победить, также он подчеркнул, что нужно продолжить вооружать союзные государства и быть терпеливыми.

Напомним, на днях министр иностранных дел Литвы призвал мировое сообщество не искать причин тянуть с поставкой оружия Украине.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Ландсбергис призвал партнеров передать Украине ракеты ATACMS и танки Leopard.

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Российская Федерация Литва Ядерное оружие
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