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Прикордонники викрили найбільшу контрабанду бурштину з початку року

Новость на русском → Львів, Неділя 25 квітня 2021 05:39
Прикордонники викрили найбільшу контрабанду бурштину з початку року Фото: прикордонники виявили 66 кг бурштину (dpsu.gov.ua)
Автор: Даша Харченко

Співробітники Львівського прикордонного загону виявили 66 кілограмів бурштину в мікроавтобусі, що прямував до Польщі. Це найбільша партія бурштину, виявлена в цьому на ділянці загону.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

40-річний громадянин України на мікроавтобусі Volkswagen прямував до Польщі через пункт пропуску "Шегині".

"За інформацією оперативних співробітників Львівського прикордонного загону було ініційовано поглиблений огляд авто, в ході якого прикордонники спільно з працівниками митниці виявили каміння жовтого кольору – попередньо бурштин, вагою майже 66 кілограмів", - ідеться у повідомленні.

Нелегальний вантаж приховали у конструктивних особливостях авто – в порожнинах порогів.

Раніше повідомлялось, що в Одеському порту прикордонники виявили контрабанду сигарет. Правоохоронці перевірили 12 контейнерів з вантажем цигарок.

Крім того, президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної ради невідкладний законопроект номер 5420, який передбачає зміни в Кримінальному кодексі України. Зміни торкнуться частини, що стосується криміналізації контрабанди.

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