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В Одеському порту прикордонники виявили контрабандні сигарети на 145 млн гривень

Новость на русском → Субота 24 квітня 2021 09:48
В Одеському порту прикордонники виявили контрабандні сигарети на 145 млн гривень Фото: в Одесі викрили контрабанду сигарет на 145 млн гривень (dpsu.gov.ua)
Автор: РБК-Україна

В Одеському порту прикордонники виявили контрабанду сигарет. Правоохоронці перевірили 12 контейнерів з вантажем цигарок.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба (ДПСУ).

Так, 21 квітня прикордонники спільно з Нацполіцією блокували схему ведення в незаконний обіг сигарет, нібито призначених для Duty Free.

Оборудка передбачала ввезення цих сигарет в Україну з ОАЕ та інших країн і подальше незаконне переміщення до країн Євросоюзу.

"За результатами огляду контейнерів виявлено більше 13 700 ящиків з сигаретами. Сума оцінки вантажу сягає близько 145 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Слідчі дії тривають.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області слідчі Державного бюро розслідувань викрили схему незаконного ввезення до України великої партії сигарет. Її вартість оцінюється у більш ніж 15 млн гривень.

Нагадаємо, 19 березня, співробітники Держприкордонслужби затримали в аеропорту Одеси 100 тисяч пачок сигарет вартістю в 3 млн гривень.

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