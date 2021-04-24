В Одеському порту прикордонники виявили контрабандні сигарети на 145 млн гривень

В Одеському порту прикордонники виявили контрабанду сигарет. Правоохоронці перевірили 12 контейнерів з вантажем цигарок.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба (ДПСУ) .

Так, 21 квітня прикордонники спільно з Нацполіцією блокували схему ведення в незаконний обіг сигарет, нібито призначених для Duty Free.

Оборудка передбачала ввезення цих сигарет в Україну з ОАЕ та інших країн і подальше незаконне переміщення до країн Євросоюзу.

"За результатами огляду контейнерів виявлено більше 13 700 ящиків з сигаретами. Сума оцінки вантажу сягає близько 145 мільйонів гривень", - йдеться в повідомленні.

Слідчі дії тривають.