В Одесі викрили схему контрабанди сигарет з ОАЕ

В Одеській області слідчі Державного бюро розслідувань викрили схему незаконного ввезення до України великої партії сигарет. Її вартість оцінюється у більш ніж 15 млн гривень.

"На територію Чорноморського рибного порту Одеської області в контейнері з ОАЕ під виглядом паперових серветок було ввезено 544 коробки з цигарками, ця партія вилучена в ході митного огляду", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що ознаки кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), вбачаються також у діях представників головного Управління державної податкової служби в Одеській області, головного управління державної фіскальної служби в Одеській області й Одеської митниці.

Фото: в Одеській області ДБР викрили контрабанду сигарет (dbr.gov.ua)