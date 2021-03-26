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В Одесі викрили схему контрабанди сигарет з ОАЕ

Новость на русском → Одеса, П'ятниця 26 березня 2021 18:32
В Одесі викрили схему контрабанди сигарет з ОАЕ Фото: в Одеській області ДБР викрили контрабанду сигарет (dbr.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

В Одеській області слідчі Державного бюро розслідувань викрили схему незаконного ввезення до України великої партії сигарет. Її вартість оцінюється у більш ніж 15 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"На територію Чорноморського рибного порту Одеської області в контейнері з ОАЕ під виглядом паперових серветок було ввезено 544 коробки з цигарками, ця партія вилучена в ході митного огляду", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що ознаки кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), вбачаються також у діях представників головного Управління державної податкової служби в Одеській області, головного управління державної фіскальної служби в Одеській області й Одеської митниці.

Фото: в Одеській області ДБР викрили контрабанду сигарет (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, 19 березня, співробітники Держприкордонслужби затримали в аеропорту Одеси 100 тисяч пачок сигарет вартістю в 3 млн гривень.

Також раніше в Одеській області прикордонники виявили спробу ввезення контрабанди сигарет на 23 млн гривень. Цигарки намагалися провезти під виглядом чаю.

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