В Одесі викрили контрабанду сигарет з ОАЕ на 3 млн гривень

У п'ятницю, 19 березня, співробітники Держприкордонслужби затримали в аеропорту Одеси 100 тисяч пачок сигарет. Їхня вартість оцінюється у 3 млн гривень.

Як повідомляється, у вантажі, який прибув з Дубая під виглядом споживчих товарів, виявили близько 200 ящиків сигарет виробництва ОАЕ.

"Контрабандний товар виявлено під час реалізації оперативної інформації, яку надали співробітники оперативних підрозділів Держприкордонслужби", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також додали, що операція з блокування контрабандного переміщення тютюнових виробів здійснювалась прикордонниками спільно з митницею та СБУ. Наразі тривають заходи щодо встановлення всіх обставин правопорушення.