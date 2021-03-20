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В Одесі викрили контрабанду сигарет з ОАЕ на 3 млн гривень

Новость на русском → Одеса, Субота 20 березня 2021 19:54
В Одесі викрили контрабанду сигарет з ОАЕ на 3 млн гривень Фото: сегарети (dpsu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

У п'ятницю, 19 березня, співробітники Держприкордонслужби затримали в аеропорту Одеси 100 тисяч пачок сигарет. Їхня вартість оцінюється у 3 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як повідомляється, у вантажі, який прибув з Дубая під виглядом споживчих товарів, виявили близько 200 ящиків сигарет виробництва ОАЕ.

"Контрабандний товар виявлено під час реалізації оперативної інформації, яку надали співробітники оперативних підрозділів Держприкордонслужби", - йдеться в повідомленні.

У відомстві також додали, що операція з блокування контрабандного переміщення тютюнових виробів здійснювалась прикордонниками спільно з митницею та СБУ. Наразі тривають заходи щодо встановлення всіх обставин правопорушення.

Нагадаємо, раніше в Одеській області прикордонники виявили спробу ввезення контрабанди сигарет на 23 млн гривень. Цигарки намагалися провезти під виглядом чаю.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області виявили рекордну партію кокаїну на більш ніж 200 млн гривень.

Крім того, повідомлялось, що в Чернігівській області на україно-білоруському кордоні виявили партію контрабанди сигарет на 7 млн гривень.

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