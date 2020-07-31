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Прикордонники уточнили правила пропуску з ОРДЛО: самоізоляція залишається

Донбас, П'ятниця 31 липня 2020 22:22
Прикордонники уточнили правила пропуску з ОРДЛО: самоізоляція залишається
Фото: КПВВ на Донбасі (facebook.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Без самоізоляції пускатимуть лише абітурієнтів для здачі ЗНО

При в'їзді на підконтрольну територію України з окремих регіонів Донецької і Луганської областей залишається в силі правило самоізоляції. Винятком є ​​лише абітурієнти, які в'їжджають на підконтрольну територію для складання зовнішнього незалежного оцінювання.

Про це повідомили в оперативно-військовому управлінні Східного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Як відзначили прикордонники, проїзд на підконтрольну територію України через КПВВ дозволений українцям, а також іноземцям при наявності поліса страхування, який покриває витрати, пов'язані з лікуванням коронавируса.

"Громадяни України (крім тих, хто прибуває для участі в ЗНО) будуть пропускатися тільки за умови згоди на проходження самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу" Дій вдома ", або обсервації", - повідомили прикордонники.
Для перетину через КПВВ будуть допускатися лише громадяни в масках.

Нагадаємо, в Україні продовжили дію адаптивного карантину з 1 по 31 серпня.

При цьому Україна розділили на чотири карантинні зони - нові правила вступають в силу з 3 серпня.

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