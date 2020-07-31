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Пограничники уточнили правила пропуска из ОРДЛО: самоизоляция остается

Донбасс, Пятница 31 июля 2020 22:22
Пограничники уточнили правила пропуска из ОРДЛО: самоизоляция остается
Фото: КПВВ на Донбассе (facebook.com)
Автор: Игорь Литвиненко

Без самоизоляции будут пускать лишь абитуриентов для сдачи ВНО

При въезде на подконтрольную территорию Украины из отдельных регионов Донецкой и Луганской областей остается в силе правило самоизоляции. Исключением являются лишь абитуриенты, которые въезжают на подконтрольную территорию для сдачи внешнего независимого оценивания.

Об этом сообщили в оперативно-военном управлении Восточного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

Как отметили пограничники, проезд на подконтрольную территорию Украины через КПВВ разрешен украинцам, а также иностранцам при наличии полиса страхования, который покрывает расходы, связанные с лечением коронавируса.

"Граждане Украины (кроме тех, кто прибывает для участия в ВНО) будут пропускаться только при условии согласия на прохождение самоизоляции, с использованием единого электронного сервиса "Дій вдома", или обсервации", - сообщили пограничники.

Для пересечения через КПВВ будут допускаться лишь граждане в масках.

Напомним, в Украине продлили действие адаптивного карантина с 1 по 31 августа.

При этом Украину разделили на четыре карантинные зоны - новые правила вступают в силу с 3 августа.

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