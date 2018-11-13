Чоловік намагався вивезти пломби ЦВК України з окупованого Донбасу

Ілюстративне фото (facebook.com/DPSUkraine)

Наразі чоловіка та вилучені пломби ЦВК передали співробітникам СБУ

У контрольному пункті в'їзду-виїзду (КПВВ) "Новотроїцьке" прикордонники затримали чоловіка, який намагався вивезти з окупованого Донбасу номерні пломби Центральної виборчої комісії (ЦВК) України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.

Як зазначається, пломби ЦВК виявили військовослужбовці Донецького прикордонного загону під час огляду авто, водій якого прямував з окупованої території. Наразі чоловіка, а також вилучені пломби ЦВК передали співробітникам Служби безпеки України (СБУ) для з’ясування обставин.

Нагадаємо, контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі за минулу добу, 12 листопада 2018 року, перетнули 33,7 тисячі осіб.

Також нагадаємо, що 11 листопада на території ОРДЛО відбулися "вибори" ватажків так званих "Л/ДНР". Явка на "виборах" становила 80,1% в "ДНР", і 77% - у "ЛНР". За результатами "виборів", новим ватажком "ЛНР" став Леонід Пасічник, а "ДНР" - Деніс Пушилін.

У ЦВК України заявили, що "вибори" в ОРДЛО не мають ніяких правових наслідків, так як були проведені з порушеннями Конституції України і виборчого законодавства.