Мужчина пытался вывезти пломбы ЦИК Украины из оккупированного Донбасса

Иллюстративное фото (facebook.com/DPSUkraine)

На данный момент мужчину и изъятые пломбы ЦИК передали сотрудникам СБУ

В контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Новотроицкое" пограничники задержали мужчину, который пытался вывезти из оккупированного Донбасса номерные пломбы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Как отмечается, пломбы ЦИК обнаружили военнослужащие Донецкого пограничного отряда во время осмотра авто, водитель которого следовал из оккупированной территории. На данный момент мужчину, а также изъятые пломбы ЦИК передали сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) для выяснения обстоятельств.

Напомним, контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки, 12 ноября 2018, пересекли 33,7 тысячи человек.

Также напомним, что 11 ноября на территории ОРДЛО состоялись "выборы" главарей так называемых "Л/ДНР". Явка на "выборах" составила 80,1% в "ДНР", и 77% - у "ЛНР". По результатам "выборов", новым главарем "ЛНР" стал Леонид Пасечник, а "ДНР" - Денис Пушилин.

В ЦИК Украины заявили, что "выборы" в ОРДЛО не имеют никаких правовых последствий, так как были проведены с нарушениями Конституции Украины и избирательного законодательства.