Прикордонники ліквідували канал нелегальної міграції іноземців з України в Польщу

Українець організував канал нелегальної міграції та переправляв іноземців до Польщі

Прикордонники ліквідували у Волинській області канал нелегальної міграції іноземців з України в Польщу. Про це йдеться у повідомленні на сайті Держприкордонслужби.

Як зазначається, українець організував канал нелегальної міграції та переправляв іноземців до Польщі. Протиправні дії було виявлено правоохоронцями у ході спецоперації "Мігрант".

У рамках проведення спецоперації у 5 км від держкордону з Польщею прикордонники затримали трьох громадян Бангладеш та одного громадянина Пакистану. За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Фото: затримання іноземців (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) разом із Службою безпеки України (СБУ) викрили злочинне угруповання, яке займалося переміщенням товарів через українсько-російську ділянку кордону.

Крім того, повідомлялося, що на Закарпатті через контрабанду і мігрантів керівництво Державної прикордонної служби (ДПСУ) збільшило кількість державної охорони на кордоні.