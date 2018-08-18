Прикордонники ліквідували канал нелегальної міграції іноземців з України в Польщу

Новини Надзвичайні події 18.08.2018 - 10:34
Фото: затримані іноземці (dpsu.gov.ua)
Фото: затримані іноземці (dpsu.gov.ua)

Українець організував канал нелегальної міграції та переправляв іноземців до Польщі

Прикордонники ліквідували у Волинській області канал нелегальної міграції іноземців з України в Польщу. Про це йдеться у повідомленні на сайті Держприкордонслужби.

Як зазначається, українець організував канал нелегальної міграції та переправляв іноземців до Польщі. Протиправні дії було виявлено правоохоронцями у ході спецоперації "Мігрант".

У рамках проведення спецоперації у 5 км від держкордону з Польщею прикордонники затримали трьох громадян Бангладеш та одного громадянина Пакистану. За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Прикордонники ліквідували канал нелегальної міграції іноземців з України в Польщу

Фото: затримання іноземців (dpsu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) разом із Службою безпеки України (СБУ) викрили злочинне угруповання, яке займалося переміщенням товарів через українсько-російську ділянку кордону.

Крім того, повідомлялося, що на Закарпатті через контрабанду і мігрантів керівництво Державної прикордонної служби (ДПСУ) збільшило кількість державної охорони на кордоні. 

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Теги:  Государственная пограничная служба,  Польша,  Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС