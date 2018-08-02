На кордоні з Росією ліквідували незаконний канал переміщення товарів

У протиправній діяльності були задіяні декілька прикордонників

Співробітники Державної прикордонної служби України (ДПСУ) разом із Службою безпеки України (СБУ) викрили злочинне угруповання, яке займалося переміщенням товарів через українсько-російську ділянку кордону. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держприкордонслужби.

Як повідомляють у відомстві, протиправна діяльність полягала у наданні неправомірної вигоди посадовій особі Держприкордонслужби за забезпечення безперешкодного функціонування каналу незаконного переміщення товарів поза пунктами пропуску .

"У ході роботи встановлено участь у протиправній діяльності кількох діючих прикордонників, які сприяли місцевим жителям прикордоння, будинки яких розташовані безпосередньо біля лінії кордону, здійснювати незаконне переміщення товарів народного споживання в обох напрямках", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, зазначається, що за результатами проведення активних заходів з залученням військовослужбовців окремого загону оперативного реагування "ДОЗОР" Держприкордонслужби затримано одного військовослужбовця.

"Йому та ще одному зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, за який передбачено відповідальність за ч.3 ст.369 ККУ", - зазначили у прес-службі.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, на Донбасі наряди Національної гвардії затримали вісьмох підозрюваних у співпраці з так званою "Донецькою народною республікою" ("ДНР").

Окрім того, як повідомлялося раніше, Держприкордонслужба на Закарпатті, у зв'язку з контрабандою і збільшенням кількості мігрантів, посилила охорону на кордоні.